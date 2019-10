Ein Sattelzug, der Mittwochmittag auf der Staatsstraße 2200 von Schmölz in Richtung Johannisthal fuhr, wurde auf Höhe der Bushaltestelle in Theisenort von einem entgegenkommenden Pkw, einem dunkelblauen Kombi, gestreift. Der Fahrer dieses Autos, bei dem der linke Spiegel abgerissen wurde, setzte ohne anzuhalten seine Fahrt fort. Am Führerhaus des Sattelzuges entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise auf das unfallflüchtige Fahrzeug erbittet die Polizei. pol