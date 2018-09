Lkw-Gespann reißt Bahnschranke ab

Eigentum der Deutschen Bahn AG hat ein Lkw-Fahrer im Rödentaler Stadtteil Mönchröden beschädigt. Wie die Polizei Neustadt mitteilt, wurde der Inspektion am Dienstagnachmittag gemeldet, dass es eine Unfallflucht am Bahnübergang in Mönchröden gegeben habe. Die Beamten wurden zu der Unfallörtlichkeit gerufen. Am Unfallort lag der Arm einer Halbschranke auf dem Boden. Die Hintergründe erklärten sich erst durch die Befragung einer Zeugin.

Demnach hatte ein Lkw-Gespann den Bahnübergang überfahren und beim beim Abbiegen die Halbschranke abgerissen. Der verantwortliche Fahrer hatte hierbei höchstwahrscheinlich die sich absenkende Schranke erfasst. Weitere Ermittlungen führten dann zu dem 51-jährigen Unfallverursacher. Dieser will jedoch weder das rote Blinklicht noch die sich senkende Schranke wahrgenommen haben.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf circa 3000 Euro geschätzt. Der Schaden an der Schranke wurde durch Mitarbeiter der Bahn AG unverzüglich behoben. red