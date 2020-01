Lkw gegen Auto: 10 000 Euro Schaden

Einen Sachschaden von mindestens 10 000 Euro verursachte ein Lkw-Fahrer aus Bamberg am Dienstag um 10.10 Uhr beim Rangieren am Judenberg. Als dieser vom Judenberg rückwärts in die Stettiner Straße rangieren wollte, übersah er den Honda einer 41-Jährigen, der hinter dem Lkw gehalten hatte. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde die gesamte Front des Autos deformiert. An der massiven Stoßstange des Lkws entstand hingegen kein Sachschaden. Der Pkw musste sogar durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Coburger Polizei-Inspektion ermittelt gegen den Unfallverursacher wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. pol