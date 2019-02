Lkw-Fahrer will mit zwei Promille starten

Mehrere Lkw-Fahrer sind am Sonntagabend gegen 21 Uhr auf dem Parkplatz des Rasthofes in Gremsdorf bezüglich ihrer Fahrtüchtigkeit kontrolliert worden. Bei fünf Fahrern wurden keine Auffälligkeiten festgestellt, so dass sie ihre Fahrten wie geplant antreten konnten. Bei einem sechsten Fahrer war dies jedoch nicht der Fall. Er war mit über zwei Promille alkoholisiert, weshalb die Fahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt werden mussten.