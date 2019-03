Lkw-Fahrer verursacht mit 3,44 Promille Unfall

Ein 58-jähriger tschechischer Fahrer eines Sattelzuges hat in der Biegenhofstraße in Hallstadt einem 56-jährigen Fahrer eines schwarzen Ford die Vorfahrt genommen. Wie sich herausstellte stand der Sattelzugfahrer deutlich unter Alkoholeinfluss. Bei dem durchgeführten Atemalkoholtest durch die Polizei wurde ein Wert von 3,44 Promille festgestellt. Am Pkw entstand durch den Unfall 6000 Euro, an der Sattelzugmaschine 2000 Euro Schaden. Dem Sattelzugfahrer wurde im Klinikum Bamberg Blut entnommen und der Führerschein sichergestellt. Nachdem sich sein Gesundheitszustand verschlechtert hatte, musste er die Nacht auch im Klinikum verbringen. Dem Sattelzugfahrer droht ein langes Fahrverbot sowie eine hohe Geldstrafe.