Lkw-Fahrer verliert Spanngurte

Eine unangenehme Überraschung dürfte vermutlich ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer erleben, wenn er wieder Ladung sichern will. Wie die Polizei vermutet, verlor er wohl seine gesamten Spanngurte. Am Donnerstag um 9.40 Uhr wurde der Verkehrspolizei Erlangen mitgeteilt, dass auf der Verzögerungsspur der Rastanlage Aurach-Nord an der A 3 Spanngurte liegen. Durch die Streife konnten dann 15 Spanngurte mitsamt den dazugehörigen Ratschen von der Fahrbahn geräumt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es durch die Gegenstände zu keinem Unfall. pol