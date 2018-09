Lkw-Fahrer verletzt sich bei Reparatur

In einem Ortsteil der Gemeinde Wartmannsroth führte ein 62-jähriger Lkw-Fahrer am Samstagnachmittag Reparaturarbeiten an einem Aufbau eines Sattelaufliegers durch. Für die geplanten Schweißarbeiten an der auf dem Boden liegenden sogenannten Wechselbrücke befestigte er an dieser eine Kette, um sie mit dem Ladekran des Lkw anheben zu können. Als er im angehobenen Zustand versuchte, die Lage der schweren Eisenkonstruktion per Hand noch zu verändern, riss ein Kettenglied, und die Wechselbrücke stürzte auf den Boden. Dabei traf sie den Mann am linken Bein und verursachte eine offene Sprunggelenksfraktur. Nach einer Erstversorgung vor Ort durch Sanitäter und Notarzt wurde er mit dem Rettungshubschrauber zur Behandlung in die Uni-Klinik nach Würzburg geflogen. pol