Lkw-Fahrer übersieht überholendes Auto

pol



Auf der Kreisstraße zwischen Tuchenbach und Höfen hat am Montagabend der Fahrer eines Lastzuges mit seinem Anhänger ein überholendes Auto touchiert und dabei dessen gesamte rechte Fahrzeugseite beschädigt. Der 55-jährige Lenker des Lastzuges aus Schrobenhausen wollte gerade einen in Richtung Höfen fahrenden Fahrradfahrer überholen und hatte den bereits im Überholvorgang befindlichen Audi A3, der von einem 31-jährigen Adelsdorfer gesteuert wurde, einfach übersehen. Während am Audi Sachschaden von rund 3000 Euro entstand, war am Anhänger nur minimaler Schaden erkennbar.