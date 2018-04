Lkw-Fahrer übersieht Radfahrerin

An der Einmündung Margaretendamm/Lichtenhaidestraße übersah am Mittwochmorgen ein Lkw-Fahrer eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte Radlerin. Die Frau stürzte und zog sich leichte Kopfverletzungen zu. Am Lkw wurde die Frontstoßstange beschädigt. pol