Lkw-Fahrer übersieht Fahrschulauto

Unverschuldet wurde am Freitag eine 20-jährige Fahrschülerin in einen Unfall verwickelt. Während ihrer Fahrstunde wurde ihr von einem Lkw in Reichenbach die Vorfahrt genommen. Es kam zum Zusammenstoß. Der 33-jährige Lkw-Fahrer hat vermutlich, so der Polizeibericht, das Fahrschulauto übersehen. Die Schadenshöhe beläuft sich an den beteiligten Fahrzeugen auf ca. 4500 Euro. pol