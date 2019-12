Lkw-Fahrer übersieht Auto

Bei einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Auto auf dem Ostring am Montag, kurz vor 20 Uhr, ist 1500 Euro Schaden entstanden. Kurz nach der Kreuzung Ostring/Kapellenstraße wollte der Lkw-Fahrer am Ende der durchgezogenen Linie vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er einen 60-jährigen Autofahrer, und es kam zum Zusammenstoß. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von circa 1500 Euro. Am Lkw entstand augenscheinlich kein Schaden, so die Polizei. Verletzt wurde niemand. Der Lkw-Fahrer erhielt eine Verwarnung. pol