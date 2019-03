Lkw-Fahrer übersieht Auto

Ein 29-jähriger Lkw-Fahrer hat am Mittwochmittag gegen 12.15 Uhr in Dachsbach in der Erlanger Straße beim Anfahren vom Straßenrand aus übersehen, dass gerade eine 53-Jährige mit ihrem Auto an ihm vorbeifahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem niemand verletzt wurde. Während das Fahrzeug des Verursachers weitestgehend unbeschädigt blieb, entstand am Auto nach Schätzung der Polizei rund 13 000 Euro Sachschaden. pol