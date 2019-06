Lkw-Fahrer übersah Motorradfahrer

Glück im Unglück hatte ein Motorradfahrer, als ihn an der Pyramide ein Lkw-Fahrer übersah. Am Dienstag, gegen 10.15 Uhr, war der Lkw-Fahrer auf der Bundesstraße 287 von Nüdlingen in Richtung Pyramide unterwegs und wollte nach links in Richtung Münnerstadt abbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 57-Jähriger mit seinem Motorrad auf der B 287 von Schweinfurt kommend nach links in Richtung Nüdlingen. Dabei übersah ihn der Lkw-Fahrer, und es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer blieb unverletzt. Es entstand rund 2500 Euro Schaden. pol