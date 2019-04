Lkw-Fahrer tritt Polizist

Von wegen Osterfrieden: Bei einem Einsatz am Nachmittag des Ostersonntags wehrte sich ein Störenfried gewaltsam dagegen, in Gewahrsam genommen zu werden. Vorausgegangen war die Mitteilung von Passanten, die mit einer stark alkoholisierten Person auf der Staatsstraße 2244 erhebliche Schwierigkeiten hatten. Bedingt durch Alkohol und Sprachbarriere, waren die Einwirkungsmöglichkeiten auf den 40-Jährigen sehr beschränkt. Der Lkw-Fahrer (in Freizeit) wehrte sich massiv durch Tritte; ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt. Seinen Rausch von weit über zwei Promille musste der 40-Jährige in der Zelle der Polizei Forchheim ausschlafen. Zudem wird er sich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten müssen. pol