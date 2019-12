Weismain vor 18 Stunden

Lkw-Fahrer sucht nach Unfall das Weite

Rund 200 Euro Sachschaden verursachte ein Lkw am Dienstag gegen 12.30 Uhr. Ein 26-Jähriger befuhr mit seinem VW Fox die Neudorfer Straße in Richtung Weismain. Bei der Verkehrsinsel in der Ortsmitte li...