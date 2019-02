Lkw-Fahrer stirbt auf A 73

Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn A 73 zwischen Untersiemau und Ebersdorf bei Coburg ist am Donnerstagnachmittag ein 41-jähriger Lastwagenfahrer gestorben, eine junge Frau wurde schwer verletzt. Wie die Polizei bestätigt, ging dem schweren Unfall zunächst ein verhältnismäßig harmloser Unfall zwischen einem Lkw und einem Auto voraus.

Ein weiterer Aufprall

Während sich die Polizeibeamten um den Unfall kümmerten, krachte ein 41-jähriger Audi-Fahrer in den abgestellten Streifenwagen. Die Insassen des ersten Unfalls standen auf dem Seitenstreifen und wurden von den Fahrzeugen getroffen. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Rumänen feststellen. Die Frau kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Ein Polizist wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg kam ein Sachverständiger an die Unfallstelle, um die Unfallursache zu klären. Die Fahrbahn auf der A 73 war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. red