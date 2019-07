Bei einer Kontrolle des Schwerverkehrs am Mittwochvormittag am Parkplatz "Giechburgblick" der A 70 stellte die Polizei bei einem Lkw-Fahrer Drogeneinfluss fest. Ein Test verlief positiv. Da zudem noch etliche Verstöße gegen Fahrpersonalvorschriften vorlagen, muss der 41-Jährige nun mit mehreren Bußgeldanzeigen und Punkten in Flensburg rechnen.