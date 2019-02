Lkw-Fahrer schrammt gegen Auto

Ein 29-jähriger Lkw-Fahrer und ein 39-jähriger Pkw-Fahrer begegneten sich am Freitagvormittag gegen 9.40 Uhr im Ortsteil Fürstenforst an einer Engstelle in einer Kurve. Während der Autofahrer anhielt, probierte es der Trucker trotzdem, an dem stehenden Fahrzeug noch vorbeizufahren. Doch er verschätzte sich dabei und es kam zu einem Unfall, bei dem nach Schätzung der Polizei ein Sachschaden von insgesamt rund 1000 Euro entstanden ist. pol