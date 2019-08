Lkw-Fahrer schlafen, Scheinwerfer gestohlen

Zu einem besonders dreisten Diebstahl ist es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf dem Parkplatz Sperbes bei Betzenstein (Kreis Bayreuth) auf der A 9 in Richtung Berlin gekommen. Unbekannte Täter bauten im Schutz der Dunkelheit an insgesamt zwei parkenden Sattelzugmaschinen die Scheinwerfer aus, während die Fahrer in ihren Kabinen schliefen. Diese bemerkten den Diebstahl erst, als sie am frühen Morgen mit ihren Fahrzeugen die Fahrt fortsetzen wollten. Zeugen, welche verdächtige Fahrzeuge oder Personen in diesem Bereich bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth, Telefon 0921/506-2330, in Verbindung zu setzen.