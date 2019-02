Lkw-Fahrer muss erst ausnüchtern

Die Polizei Höchstadt hat am Sonntagabend Abfahrtskontrollen des Schwerlastverkehrs am Gewerbepark Gremsdorf durchgeführt. Dabei wurden die Beamten auf einen offensichtlich betrunkenen Lkw-Fahrer aufmerksam, der gerade im Begriff war loszufahren. Ein Atemalkoholtest bei dem 47-Jährigen ergab laut Pressebericht der Polizei einen Wert von knapp über einem Promille. Zur Unterbindung der Fahrt wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und erst in der Nacht, nach einem erneuten Alkoholtest mit 0,0 Promille, wieder ausgehändigt.

Ein 39-jähriger Autohändler führte mit seinem Sprinter mit Anhänger eine Fahrt im gewerblichen Güterverkehr durch. Entgegen der Regelungslage führte er jedoch keine Aufzeichnungen bezüglich seiner Fahrzeiten. Hierfür wurde ein Bußgeld in dreistelliger Höhe fällig, das der Fahrzeugführer sofort begleichen musste. pol