Lkw-Fahrer missachtet Vorfahrt

Weil ein 60-jähriger Lkw-Fahrer, der am Freitagnachmittag in den Kreisverkehr einfuhr, die Vorfahrt einer 53-jährigen Renault-Megane-Fahrerin missachtete, kam es zum Zusammenstoß, bei dem sich die 53-Jährige eine Schulter- und Beckenprellung zuzog und ins Krankenhaus gebracht wurde. An ihrem Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, am Lkw betrug der Schaden 2000 Euro.