Nach Meldungen von Verkehrsteilnehmern über einen auffälligen Lkw mit Anhänger am Montag konnte die Polizei das Fahrzeug und dessen 48-jährigen Fahrer auf der A 73 in Fahrtrichtung Nürnberg, kurz vor der AS Baiersdorf, antreffen. Der Lkw stand am Seitenstreifen und hatte sich in der Außenschutzplanke verkeilt, die er zuvor auf eine Länge von 170 Metern demoliert hatte. Die Ursache dürfte in der starken Alkoholisierung des Fahrers liegen, bei dem ein Atemalkoholtest einen Wert von über 2,0 Promille ergab. Der Lkw samt Anhänger wurde an der gesamten rechten Seite erheblich beschädigt und musste geborgen und abgeschleppt werden. Eine Blutentnahme beim Fahrer wurde im Klinikum durchgeführt. Der Führerschein des 48-jährigen Polen wurde sichergestellt und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung einbehalten. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 65 000 Euro geschätzt.