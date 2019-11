Lkw-Fahrer macht sich davon

Der Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Anhänger wollte am Donnerstag gegen 16.50 Uhr, auf der B 287 an der Lagerkreuzung nach links abbiegen. Er scherte zu weit nach rechts aus und touchierte den Spiegel eines VW auf der Geradeausspur. Der Pkw-Fahrer konnte den Fahrer zum Anhalten bewegen, dieser stritt eine Beteiligung ab und fuhr weg. Der Schaden beträgt ca. 250 Euro. Hinweise an die Polizei, Tel.: 09732/9060. pol