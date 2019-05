Lkw-Fahrer hinterlässt hohen Schaden

Gegen die Hauswand eines Anwesens in der Hallstadter Grabenstraße fuhr am Donnerstag gegen 14 Uhr ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.