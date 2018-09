Lkw-Fahrer fuchtelt mit Messer herum

Auf dem Gelände einer Spedition im Hafengebiet ließ am Sonntagabend, kurz nach 22 Uhr, ein 41-jähriger Lkw-Fahrer seinen Motor aufheulen. Als der Mann von einem 53-Jährigen darauf angesprochen wurde, stieg er aus, hielt ein Messer in der Hand und machte eine Stichbewegung in Richtung des anderen. Dieser konnte sich mit einem Fußtritt wehren, wobei das Messer aus der Hand des Angreifers fiel. Der stark betrunkene Angreifer (3,46 Promille) konnte bis zum Eintreffen der Polizei von dem 53-jährigen Mann in Schach gehalten werden, bevor er in Gewahrsam genommen wurde. pol