Lkw-Fahrer fährt geparktes Auto an

Vermutlich ein Lkw-Fahrer hat zwischen dem 18. und 30. März auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Würzburger Straße einen abgestellten schwarzen BMW X5 am Heck angefahren. Der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Hinweise erbittet sich die Polizei unter 0951/9129-210.

Tür von Getränkemarkt mit Steinen beworfen Zwischen Samstagnachmittag, 15 Uhr und Montagfrüh, 8.30 Uhr wurden Steine auf die automatische Schiebetür eines Getränkemarktes in der Villachstraße geworfen. Dabei sprang das Glas der beiden Türhälften, wodurch Sachschaden von etwa 1000 Euro entstanden ist. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0951/9129-210 entgegen. Zigarettenautomat aufzubrechen versucht In der Nacht zum Dienstag gegen 2 Uhr hat ein Unbekannter versucht, in der Starkenfeldstraße einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Ein aufmerksamer Zeuge rief die Polizei. Die Beamten fanden nur noch eine Säge in einem nahe gelegenen Gebüsch, mit der vermutlich versucht wurde, den Automaten aufzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, der Sachschaden beträgt aber etwa 3000 Euro. Hinweise erbittet sich die Polizei unter 0951/9129-210. Vergessenes Handy wurde gestohlen Am Montagnachmittag zwischen 14.10 Uhr und 16.30 Uhr hat eine Frau am Maximiliansplatz ihr iPhone auf einer Bank vergessen. Als die Frau später nachsah, war das Handy bereits mitgenommen worden. Der Zeitwert des Mobiltelefons beträgt in etwa 500 Euro.

Neun Kellerabteile aufgebrochen Zwischen Sonntagnachmittag, 16 Uhr und Montag 15 Uhr wurden in einem Mehrfamilienhaus in der Eichendorffstraße gleich neun Kellerabteile aufgebrochen. Aus einem Abteil wurden zwei hochwertige Fahrräder - ein schwarz-grünes E- Bike der Marke Ghost und ein Cube-Fahrrad - im Gesamtwert von 3600 Euro gestohlen. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 200 Euro beziffert. Täterhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen. Abgehauen mit

Drogen in der Tasche Am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr sollte in der Heinkelmannstraße ein 19-jähriger Mann kontrolliert werden. Der 19-Jährige ergriff zunächst die Flucht, konnte aber gestellt werden. Bei der Kontrolle fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana. Das Fahrrad, mit dem der Mann unterwegs war, ist vermutlich gestohlen. Daher muss sich der junge Mann wohl wegen Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz auch noch wegen Fahrraddiebstahls verantworten. E-Scooter ohne Kennzeichen Weil ein Mann mit einem E-Scooter ohne Kennzeichen unterwegs war, wurde er am Montagabend gegen 22.45 Uhr von der Polizei angehalten. Die Weiterfahrt wurde dem 58-Jährigen untersagt. Der Mann muss sich wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz verantworten. pol