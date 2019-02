Lkw-Fahrer bringt Radfahrer zu Fall

Zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Lkw kam es am Montagnachmittag. Der Radfahrer, ein 54-jähriger Mann aus Nürnberg, fuhr mit seinem Fahrrad auf der Käswasserstraße in Richtung Kalchreuth, als er von einem Lkw überholt wurde, den ein 51-jähriger Mann aus Schwarzenbruck fuhr. Nach dem Überholvorgang scherte der Lkw zu früh wieder nach rechts ein und streifte so den Radfahrer leicht, der nach rechts an den Randstein des Gehweges gedrückt wurde und dadurch stürzte. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt und konnte seine Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzen.