Lkw-Fahrer beschädigt Mauer

red



Eine Mauer hat am Donnerstag um 7.15 Uhr der Fahrer eines Sattelschleppers in der Ortsdurchfahrt von Zeickhorn touchiert. Als dem Lkw-Fahrer in der engen Ortsdurchfahrt ein Linienbus entgegenkam, versuchte dieser, nach rechts auszuweichen, teilt die Polizei mit. Dabei entstand der Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro an der Mauer, am Lkw entstand ein Schaden von mindestens 4000 Euro. Der verantwortliche Lkw-Fahrer entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Er konnte aber zwischenzeitlich ermittelt werden.