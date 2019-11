Lkw-Fahrer beschädigt Holzbank

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Lastwagens hat Mittwochabend zwischen 17 und 17.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Unterleinleiter eine Holzbank beschädigt. Obwohl der Verursacher, der Fahrer des Lastwagens mit weißer Plane, einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro angerichtet hatte, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wer hat etwas gesehen? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Ebermannstadt, Telefon 09194/73880.