Lkw-Fahrer beschädigt Ampel und türmt

Ein bislang unbekannter Lastwagen touchierte am Freitag gegen 12.20 Uhr beim Abbiegen von der Rodacher Straße in die Siechenangerstraße die dortige Ampel und beschädigte hierbei das Gehäuse. Der Lkw, der wohl mit einem russischen Kennzeichen versehen war, hielt kurz an, fuhr dann aber kurze Zeit später weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Kronach zu melden. pi