Lkw-Fahrer begeht Unfallflucht

Ein Lkw-Fahrer ist am Donnerstag gegen 12 Uhr in Heßdorf in der Straße Im Zollstock mit seinem Sattelzug beim Rangieren gegen einen geparkten Peugeot gestoßen. Dadurch wurde am Auto der Außenspiegel abgebrochen und die Fahrertür in Mitleidenschaft gezogen. Der Fahrer des weißen Sattelzuges kümmerte sich jedoch nicht um den verursachten Schaden und fuhr in Richtung A 3 weiter. Die Polizeiinspektion Herzogenaurach ermittelt jetzt wegen Unfallflucht und bittet etwaige Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09132/78090 zu melden.