Lkw-Fahrer auf falscher Straßenseite

Zwei Lkw sind am Dienstag, kurz vor 9 Uhr, auf der Kreisstraße 20 mit den Außenspiegeln zusammengestoßen. Ein 57-jähriger Lkw-Fahrer war in Richtung Bad Bocklet unterwegs, als ihm ein 54-jähriger Lkw-Fahrer entgegenkam - der konnte wegen der tief stehenden Sonne kaum etwas sehen und befand sich auf der falschen Straßenseite, wie es im Polizeibericht heißt. Der 57-Jährige musste ausweichen, kam auf das Bankett und anschließend im Straßengraben zum Stehen. Im Begegnungsverkehr berührten sich die Außenspiegel, so dass an beiden Lkw ein Schaden von je circa 500 Euro entstand. Zudem wurde ein Straßenleitpfosten herausgerissen. Schaden: Etwa 150 Euro . pol