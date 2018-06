Lkw-Fahrer ahnungslos

pol



Am Dienstagnachmittag hat die Polizei Erlangen-Land einen bulgarischer Kleintransporter, der im grenzüberschreitenden Werkverkehr eingesetzt wird, einer Verkehrskontrolle in Wellerstadt unterzogen. Dem 29-jährigen Fahrer war gänzlich unbekannt, dass er für seine Lenk- und Ruhezeiten manuelle Aufzeichnungen führen muss. Er musste das fällige Bußgeld in Höhe von 125 Euro gleich vor Ort bezahlen.