Lkw fährt Pfosten um

Am Mittwochmorgen ist auf der Kreisstraße FO 2 in Richtung Gosberg ein 52-jähriger Lkw-Fahrer nach links von der Straße abgekommen und hat einen Straßenleitpfosten umgefahren. Die Bergung des Lkw mittels eines Spezialkrans dauerte bis in den frühen Nachmittag, der Verkehr wurde zeitweise umgeleitet. Es entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt.