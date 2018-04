Lkw demoliert Laterne am Spitaltor

Am frühen Montagnachmittag fuhr ein 31-jähriger Lkw-Fahrer durch die Spitaltorstraße und blieb mit seinem Laster an einer Straßenlaterne hängen. Die Laterne fiel zu Boden und wurde zerstört. Der Lkw-Fahrer wurde nach dem Vorfall von den Beamten der Eberner Polizei angesprochen Er gab an, den Zusammenstoß nicht bemerkt zu haben.