Lkw beschädigte geparkten Pkw

Ein Lkw-Fahrer streifte am Dienstagmorgen einen geparkten Pkw und beschädigte ihn. Der Besitzer hatte sein Fahrzeug am Fahrbahnrand abgestellt. Als der Lkw-Fahrer nach links abbog, blieb der Gabelstapler seines Anhängers am Pkw hängen. Dadurch wurden der Außenspiegel abgerissen und der Kotflügel verkratzt und eingedellt. Am geparkten Auto entstand Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Da der Fahrer den Unfall nicht bemerkte, fuhr er einige Häuser weiter, um den Lkw zu entladen. Der Unfallverursacher konnte allerdings durch Lackspuren am Gabelstapler überführt werden. pol