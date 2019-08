Möhrendorf vor 12 Stunden

Lkw beschädigt Gartenzaun

Ein bisher unbekannter Lkw hat am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr einen Gartenzaun in der Kanalstraße beschädigt. Der Lkw fuhr auf der Kanalstraße und bog in die Frankenstraße nach rechts ein. Dabei sch...