Lkw beschädigt Dachrinne

Ein Lkw-Fahrer ist am Dienstag gegen 10.30 Uhr in Detter in der Niederdorfstraße an der Dachrinne einer Scheune hängengeblieben. Der Fahrer musste den Vorfall bemerkt haben, denn er stieg aus, sah sich den Schaden an und setzte dann seine Fahrt fort, berichten Zeugen. Der Schaden an der Scheune ist mit gut 100 Euro gering. Der Lkw war mit

zwei Personen besetzt. Ein Zeuge konnte das Teilkennzeichen "KH-IC ...." ablesen. Im Lkw sollen zwei Personen gesessen haben. Wer den Lkw in Detter gesehen hat oder Angaben zum Fahrzeug machen kann, meldet sich bei der Polizei, Tel.: 09741/6060. pol