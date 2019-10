Eine Zeugin hat am Montagmorgen, gegen 10.25 Uhr, beobachtet, wie der Fahrer eines Lkw samt Anhänger gegen einen ordnungsgemäß in der Volkershausener Straße geparkten Pkw Mercedes einer 64-Jährigen stieß und dabei den Außenspiegel beschädigte. Ohne sich um den Schaden von circa 600 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich an die Polizei Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90, zu wenden. pol