Lkw beschädigt Auto im Vorbeifahren

Am Dienstagmorgen hat ein Lkw-Fahrer in Baiersdorf (Kreis Erlangen-Höchstadt) ein geparktes Auto gestreift und beschädigt. Der Besitzer hatte seinen Wagen am Fahrbahnrand abgestellt. Als der Lastwagenfahrer nach links abbog, blieb der Gabelstapler seines Anhängers am Auto hängen. Dadurch wurde der Außenspiegel abgerissen und der Kotflügel verkratzt und eingedellt. Am geparkten Auto entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Da der Fahrer den Unfall nicht bemerkte, fuhr er einige Häuser weiter, um den Lastwagen zu entladen. Der Unfallverursacher konnte allerdings mittels Lackspuren am Gabelstapler überführt werden, wie die Polizei Erlangen-Land berichtet. pol