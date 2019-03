Burkardroth vor 13 Stunden

Lkw-Anhänger beschädigt Auto

Am Samstagmorgen befuhr ein Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug und Anhänger die Untere Marktstraße in Richtung Stangenroth. In einer Linkskurve kam der Fahrer, aufgrund der Länge des Gespanns auf die Gege...