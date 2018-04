LK-Turnier in Lichtenfels

Der Tennispark Lichtenfels richtet unter der Regie von Veranstalter Thorsten Wagner am Samstag, 21.April, ab 9 Uhr, ein Sandplatz Leistungsklassen-Turnier für Damen 30 und Herren 30 auf der Anlage an der Friedenslinde aus. Dabei gehen neben einigen einstelligen Leistungsklassen-Spielern auch etliche Lokalmatadoren aus dem Landkreis Lichtenfels an den Start. Unter den am besten eingestuften Spielern sind vier mit Leistungsklasse 7, davon drei vom Nachbarn TC Rot-Weiß Coburg. Auch ein Teilnehmer aus München hat sich angemeldet.

Bei der Damenkonkurrenz ist die Teilnehmerzahl überschaubar. Die Spielerinnen des Tennisparks gehen allerdings mit ihrer Bezirkligamannschaft mit gutem Beispiel voran. Komplettiert wird die Konkurrenz mit einer Spielerin vom TC Staffelstein und dem TC Einberg. rm