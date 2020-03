Breitengüßbach vor 12 Stunden

Livemusik zum Anfassen

Am morgigen Freitag , 19.30 Uhr, gibt es im Hoftheater in Leimershof ein Wiedersehen mit der Band "Dreyklang" in bewusst kleinem Rahmen. Drei Vollblutmusiker, die sich nach langjähriger Erfahrung in g...