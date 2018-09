Livemusik auf der Seebühne

Auf dem LGS-Gelände findet am Samstag, 8. September, der "Run of Hope" statt. Neben dem sportlichen Angebot ist mit einem Musik- und Showprogramm auf der Seebühne für Kurzweile gesorgt. Ab 18 Uhr beginnt der Musikreigen. "Easy Springsteen" wird Ausschnitte aus seiner Hommage "The Story and the Songs of Bruce Springsteen" live präsentieren - unterstützt von Gastmusikern. Ab 20 Uhr wird "Christine Set the Scene" auf der Seebühne stehen und nach der Lasershow mit Feuerwerk um 22 Uhr wird die Band "Radspitz" den musikalischen Abend abschließen. red