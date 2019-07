Live und unplugged

Der Musiker Sebastian Descartes präsentiert zusammen mit seiner Band am Montag, 29. Juli, um 21 Uhr (Einlass 20 Uhr, Eintritt frei) unplugged im Live-Club Bamberg seine selbst komponierten Stücke, welche auf den bisherigen drei Alben "In the shadow", "World of love" und "Walking in the night" zu hören sind. Zudem gibt er einige Songs von Bob Dylan, Chuck Berry und Buddy Holly zum Besten. Das virtuose Gitarrenspiel und die Einflüsse über Chuck Berry, JJ Cale, Mark Knopfler, Chris Rea, James Burton, Skip James und anderen entführen das Publikum auf eine musikalische Reise durch den Südstaatenblues, Folk Rock und Rock 'n' Roll. red