Live-Musik im Antoni-Stift

Seit 25 Jahren lädt der Rotary Club Bamberg Domreiter in der Woche vor Pfingsten Senioren des Antoni-Stifts zu einem Nachmittag in den Erlebnispark Schloss Thurn: Ein Höhepunkt des Jahres für alle, die derartige Ausflüge nicht mehr aus eigener Kraft bestreiten können. Auch für dieses Jahr war bereits alles in die Wege geleitet - bis die Corona-Krise auch diese Aktion unmöglich machte. Für die Einwohner des Antoni-Stifts, die wochenlang keinen Besuch empfangen konnten, eine besonders bittere Nachricht.

Umso schöner, dass der Club stattdessen ein Sommerfest vor Ort organisierte. Zwei Musikgruppen sorgten auf dem weiträumigen Gartengelände des Antoni-Stifts für schwungvolle Unterhaltung: Jochen Scherbaum gab mit befreundeten Musikern Evergreens von Trude Herr bis Udo Jürgens zum Besten, Hubert Reinfelder spielte mit seiner Combo Blasmusik zum Mitschunkeln - alles natürlich mit vorgeschriebenem Abstand. Für die zahlreichen Zuhörer auf den Balkonen und Terrassen des Seniorenzentrums gab es dazu Bratwürste frisch vom Grill des Hauses. Alles in allem ein gelungener Ersatz für den traditionellen Ausflug nach Schloss Thurn - der im nächsten Jahr natürlich wieder in alter Form stattfinden soll... red