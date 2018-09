Live-Musik beim Backhausfest

Der Faschingsclub Selbsthilfe Ebenhausen veranstaltet am Samstag, 8., und Sonntag, 9. September, sein Backhausfest im Altdorf. Beginn ist am Samstag um 17 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr. Am Sonntag ab 16 Uhr musiziert Urbi. An beiden Tagen ist für das leibliche Wohl gesorgt. sek/Foto: Archiv/Stefan Geiger