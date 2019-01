Piero Masztalerz ist Cartoonist und Comiczeichner. Sein schwarzer, trockener Humor bohrt mit dem Finger immer zielsicher und pointiert in tagesaktuellen Themen. Pieros "Live Cartoon Show" beschränkt sich nicht auf Cartoons: Er singt, liest und spielt. Und er spricht mit seinen skurrilen Comicfiguren. Das tut er das nächste Mal am Samstag, 9. Februar, um 20 Uhr in der Brauerei Prechtel in Uehlfeld. Kartenvorverkauf ist in Uehlfeld (Brauerei Prechtel, Raiffeisenbank, Sparkasse), in Höchstadt in der Bücherstube und in Neustadt in der Buchhandlung Schmidt. Foto: PR