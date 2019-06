Litzendorf würdigt erfolgreiche Sportler

Die Gemeinde Litzendorf würdigte in einer Feierstunde in der Aula der Grund- und Mittelschule Sportler, die bei Wettkämpfen und Wertungsspielen im vergangenen Jahr 2018 überaus erfolgreich abgeschnitten haben.

Erster Bürgermeister Wolfgang Möhrlein dankte den Sportlern der Gemeinde für ihre Leistungen, mit denen sie wichtige Botschafter für ihre Heimatgemeinde seien. "Disziplin und Zielstrebigkeit zeichnen die Athleten aus", so der Bürgermeister in seiner Ansprache, aber auch die Freude am Sport, die neben dem Talent immer vorhanden sein muss. Unterscheiden müsse man hier zwischen dem Individualsportler, der ohne Bindung an einem Verein seinen sportlichen Aktivitäten nachgeht, und dem Sportler, der sich für einen Verein entscheidet, um in der Gemeinschaft miteinander Erfolge zu erringen.

Sein Dank galt auch den Angehörigen, den Sponsoren, den Betreuern und Trainern, die hervorragende Jugendarbeit leisten, so z. B. der Judo Club Naisa, der seit Jahren konstant Titel und Erfolge vorzeigen kann, unter ihnen Max Heyder, der 2018 deutscher Polizeimeister sowie deutscher Vizemeister wurde.

Die Gemeinde unterstütze deshalb auch im Rahmen ihrer finanziellen Rahmenbedingungen die Sportvereine mit Zuschüssen, stelle Übungsstätten, Turnhallen etc. zur Verfügung. Der Neubau der Doppelsporthalle soll Möhrlein zufolge gerade die Hallensportarten nochmals beflügeln und für optimale Rahmenbedingungen sorgen.

Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde von Thomas und Andreas Lorenz vom Musikvereins Ellerntal. red