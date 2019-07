Litzendorf rollt ab sofort auf Deutschlands modernster Pumptrack-Anlage

"Auf den Pumptrack ...fertig los!" Das wird am Sonntag, 14. Juli, ab 14 Uhr das feierliche Motto sein bei der Eröffnung der neuen generations- und sportartübergreifenden Begegnungsstätte in der Gemeinde Litzendorf. Von Mountainbikes aller Art, über Skateboard, Bmx, Scooter, Inline, Longboard, Laufrad sogar bis hin zum Rollstuhl ist die neu asphaltierte Strecke aus Hügeln, Wellen und Kurven am Wetterkreuz in Litzendorf (in unmittelbarer Nachbarschaft zum Festplatz der FFW Naisa) ausgelegt und konzipiert. Auf der ehemaligen, in die Jahre gekommenen alten Multifunktionsfläche, ist eine über 1000 Quadratmeter große Pumptrack-Anlage entstanden.

Das sportliche Ziel auf einem Pumptrack besteht darin, durch das richtige "Pumpen" (be- und entlasten des Sportgeräts beim Befahren der Wellen), ohne anzuschieben oder zu treten, Schwung zu generieren und Runde für Runde zu absolvieren, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde.

Die komplette Anlage besteht neben der Hauptstrecke aus einer separaten Dirt-Jump-Line, das ist eine Fahrbahn aus Erde mit speziellen Sprunghindernissen für die geübteren MTB und BMX-er sowie aus einem zusätzlichen Kinder-Pumptrack für Laufradpiloten und kleine Sportler. Als weiterer Höhepunkt ist die neu angelegte Fläche mit einer Fluchtlichtanlage sowie dem Alleinstellungsmerkmal eines digitalen Rundenerfassungssystems mit Display ausgestattet. Bürgermeister Wolfgang Möhrlein: "Diese Kombination macht die moderne und individuell entworfene Sportstätte für Jung und Alt, Anfänger oder Profi deutschlandweit einzigartig."

Nur knapp neun Monate habe es von der Anfangsidee durch den Bürgermeister und Gemeindejugendpfleger Franz Bezold über einen Designentwurf, den Jugendbeteiligungsworkshops, der Planung und der Bauausführung durch die Fachfirma RadQuartier bis zur jetzt stattfindenden Eröffnung gedauert.

Die Investition des Pumptracks sowie der in dieser Maßnahme neu gebauten und entsiegelten Straße ,,Am Wetterkreuz" wurde mit Eigenmitteln der Gemeinde, Sponsorengeldern und mit Mitteln vom Freistaat Bayern finanziert. Ab 14. Juli, 14 Uhr, wird die Freizeitattraktion dann für die Besucher frei zugänglich und auch kostenfrei jederzeit nutzbar sein.

In der an diesem Tag stattfindenden Eröffnungsfeier werden alle die Möglichkeit haben, auf der Hügellandschaft ihre ersten Runden zu drehen. Doch auch das Rahmenprogramm regionaler Akteure und Aussteller mit Hüpfburg, Cheerleadern, Jump Show, Test-Bike-Bereich, Kinderschminken, Gewinnspielen sowie dem Meet and Greet mit Profi-Mountainbiker sorgt für jede Menge Spaß und Action. red